O casal top (da política) no Sambódromo

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, e o deputado federal Lindberg Farias (PT) estiveram na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nos dois dias de Carnaval das Escolas de Samba do Grupo Especial. Namorados – ja chegaram a se separarar- foram protagonistas de cenas de afeto no Sambódromo.

Na madrugada de domingo (19) para segunda chegaram juntos à porta do camarote Favela, do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, mas não subiram. Decisão dela, irritada com foto que Quaquá publicou. junto a elogio ao deputado federal Eduardo Pazuello (PT), ex-ministro da Saúde.

O anfitrião de Gleisi no Rio é Lindberg, que a trouxe para blocos simbólicos na capital fluminense desde o sábado de Carnaval.