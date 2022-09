O aniversário do pastor Silas Malafaia na presença de Bolsonaro

Às 15h, a Catedral da Assembleia de Deus Vitória em Cristo já tinha três mil pessoas à espera do início da comemoração do aniversário do pastor Silas Malafaia. Antes do culto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou uma live na sala do pastor. O local, na Penha, Zona Norte do Rio, tem capacidade para nove mil pessoas. O encontro reúne, na noite desta quinta-feira, o presidente e o governador Cláudio Castro (PL), ambos candidatos à reeleição. Castro recebeu o presidente na Base Aérea. A expectativa é que ambos discursem. Do lado de fora da catedral, cabos eleitorais distribuíam panfletos dos dois candidatos e de concorrentes ao Parlamento do PL. O culto está sendo transmitido por um telão.

O presidente chegou ao culto por volta da 19h30, sob aplausos e gritos de “amém”. Sentou-se na primeira fila da plateia, ao lado de Malafaia e do governador. Com referências indiretas à campanha, pastores falavam: “Fale com 22 pessoas a seu lado”, numa alusão ao número do PL. Candidato ao Senado, Romario (PL) também compareceu. Pastor Ezequiel Teixeira, um dos amigos a discursar, fez referência explícita à campanha eleitoral. “Meu sonho era viver uma pátria curvada diante de Deus. Esse momento chegou e seguirá. Quem se curva diante de Deus não se curva a nada”.

Enquanto a banda tocava no evento de comemoração de Malafaia, envelopes com a inscrição “sementes” e máquinas de débito eram distribuídas ou apresentadas aos fiéis. No telão, número de pix e agências de bancos para depósito do dízimo. A mensagem dada pelos pastores: “só colhe quem planta sementes”.

Bolsonaro, aos gritos de “mito”, fez discurso de cinco minutos, com mensagens subliminarmente. Disse que Deus queria que discursasse. Lembrou sua relação com Silas Malafaia: “Eu era um homem solteiro, cansado de ser feliz, o que faz um homem solteiro? Procura uma princesa. Ele (Silas) nos casou”, disse. Em uma referência clara à candidatura pela reeleição, afirmou ter certeza de que “o bem continuará a vencer o mal”. Em um templo com bandeiras do Brasil espalhadas entre os fiéis, afirmou que ela é “símbolo da paz”. Encerrou o discurso dizendo que “a vitória é de todos nós e o Brasil continuará a ser a terra prometida”.

Continua após a publicidade