Número de mortos pela chuva em SP chega a 62, diz governo do estado

O governo do estado de São Paulo informou neste domingo, 26, que subiu para 62 o número de pessoas mortas em decorrência das fortes chuvas e deslizamentos de terra no litoral norte. Das vítimas, 61 são de São Sebastião e uma foi encontrada na área de Ubatuba. O Corpo de Bombeiros, que atualiza o balanço de vítimas fatais de forma mais célere, fala em 64 mortos.

No sábado, o vice-presidente da República Geraldo Alckmin visitou a região de São Sebastião ao lado do governador Tarcísio de Freitas e anunciou que o governo federal vai destinar 10,5 bilhões de reais para ações voltadas à habitação em todo o país com o objetivo de tirar pessoas de áreas de risco, inclusive no litoral de São Paulo. A parceria entre o governo federal e Freitas tem servido de munição para franjas do bolsonarismo e do petismo compararem feitos de seus governos. Também no sábado foi editado decreto estadual confirmando a desapropriação de um terreno de 10.632 m² na Vila Sahy, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas, para construção de moradias a desabrigados e desalojados pelos temporais no litoral norte e anunciada uma linha de crédito emergencial para pescadores e produtores rurais no valor máximo de 50.000 reais.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que o tráfego está liberado para veículos leves e pesados nas rodovias da região de São Sebastião. Apenas o trecho do KM 82 da rodovia Mogi Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total.

A viagem para o litoral norte pode ser feita pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios e Rodovia Oswaldo Cruz, a depender do ponto na Rio-Santos (SP-055). Já a rodovia Rodovia Mogi-Bertioga segue totalmente interditada, em razão do rompimento de tubulação, na altura do km 82, em Biritiba Mirim.