Número de acidentes em rodovias paulistas sobe no Ano Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a Operação Ano Novo com aumento nos índices de acidentes e mortes nas rodovias federais paulistas, se comparados com os dados do mesmo período em 2018.

Entre a 0h do dia 28 de dezembro e as 23h59 do dia 1º de janeiro de 2020, foram registrados 47 acidentes nas rodovias – duas pessoas morreram. No mesmo período do ano passado, houve 38 acidentes e uma morte.

As duas mortes registradas durante a Operação Ano Novo ocorreram em Taubaté, município do interior de São Paulo, na madrugada do dia 29, às 4h, na altura do Km 104 da Rodovia Presidente Dutra. Na ocasião, uma motocicleta Yamaha, com dois ocupantes, tombou sobre a faixa esquerda da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o condutor e o passageiro foram atropelados por um ônibus que seguia logo atrás. As duas vítimas morreram na hora.

A Polícia Rodoviária Federal manterá a mobilização de fiscalização e prevenção de acidentes até o fim do Carnaval, como parte da Operação Rodovida.