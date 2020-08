Número de acidentes de trânsito cai no Rio e em SP durante a pandemia

Assim como ocorreu com os índices de criminalidade, a pandemia do novo coronavírus provocou uma queda no número de acidentes de trânsito com mortos e feridos nos dois principais estados do país, São Paulo e Rio de Janeiro, segundo levantamento feito por VEJA com base nos registros oficiais.

Entre maio de julho deste ano, por exemplo, o número de ocorrências sem mortes no Rio caiu 60% na comparação com o mesmo período do ano passado – 9.290 registros para 3.694, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Já os acidentes com ao menos uma morte recuou 11% no mesmo período – caiu de 619 para 552 casos.

Em São Paulo, o número de acidentes com mortes recuou de 1.733 para 1.327 (redução de 23%), segundo dados do Infosiga, plataforma usada pelo governo estadual para monitorar as ocorrências de trânsito. Já os registros de acidentes trânsito sem mortes tiveram uma queda de 24% – de 62.064 para 47.413.

Violência

Levantamento feito por VEJA em julho mostrou também que o número de roubos e furtos eve queda acentuada nesses dois estados no trimestre entre maio e junho deste ano, durante o período de isolamento social, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em São Paulo, por exemplo, o número de furtos caiu 44%, enquanto o de roubos recuou 25,4%. Já no Rio de Janeiro, houve uma queda de 56,2% nas ocorrências de roubos e de 51% no de furtos. Em relação a homicídios só houve retração no Rio (20%), enquanto em São Paulo ficou estável – leia a reportagem completa aqui.