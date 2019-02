Nove praias estão impróprias para o banho no Rio

Por Equipe AE

São Paulo – A balneabilidade e a qualidade da areia estão boa na maior parte das praias do Rio neste sábado, 10, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. Boletim das 11 horas indica que nove dos 21 trechos analisados está impróprio para mergulho e seis das 36 faixas de orla estão com qualidade não recomendada.

De acordo com o Centro de Operações, os banhistas devem evitar entrar no mar nas praias de Barra de Guaratiba, Quebra-mar até Pepê, Joatinga, Pepino, São Conrado, Diabo, Leme, Urca e Botafogo.

Já as faixas de areia não recomendadas estão na Praia da Barra, na altura da Ayrton Senna; Ipanema, na altura da Maria Quitéria; Praia do Leme; Guanabara, na Ilha do Governador; Brisa, em Sepetiba; e José Bonifácio, na Ilha de Paquetá.

Previsão

O tempo deve ficar parcialmente nublado durante o fim de semana na capital carioca, com chances de chuva em pontos isolados no fim do dia. As temperaturas podem chegar a 36ºC.