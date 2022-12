No Exército, prestígio ao alto comando

Chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, o general Julio Cesar de Arruda nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso. Foi da Academina Militar das Agulhas Negras, onde se formou em 1981. É paraquedista, montanhista. Entende de política: fez o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército . E comandou o Colégio Militar de Salvador de 2008 a 2010.

Cegou a comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, no Rio de Janeiro. Foi ainda comandante Militar do Leste. É o general mais antigo na força, atendendo a critério definido pelo ministro da Defesa escolhido por Lula, José Múcio Monteiro. É um dos 25 generais quatro estrelas do país.

Com perfil semelhante ao de José Múcio – um civil – é também conciliador. E á comandoiu cerca de 100 unidades em três estados.

Quando comandante do CML, sucedeu, em 2019, o general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa derrotada do presidente Jair Bolsonaro.