Neymar agora nega que fará festa de ano novo

Por meio de sua assessoria de imprensa, Neymar Jr., negou que seja o responsável pela festa de fim de ano que ocorre no condomínio Portobello, em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro.

“Neymar Jr. não fará festa alguma esse ano, estamos em plena pandemia e ele está com seus amigos e familiares”, afirmou à VEJA uma de suas assessoras. Ontem, a Fábrica, empresa organizadora do evento, assumiu a responsabilidade pela confraternização que reuniria 150 convidados e disse que seguirá todas as normas sanitárias.

A versão do estafe do atacante do Paris Saint-Germain foi divulgada depois da repercussão negativa em torno da festa atribuída a Neymar Jr. pelo jornal O Globo. De acordo com a publicação, o jogador teria convidado 500 pessoas, comprado um hangar desativado para sediar o evento e alugado uma casa vizinha à mansão para hospedar os amigos.

A representação do Ministério Público do Rio de Janeiro em Mangaratiba informou que está analisando as queixas encaminhadas para o órgão para adoção das medidas eventualmente cabíveis.

Já a prefeitura disse que não tem autoridade para impedir a festa de fim de ano, por se tratar de um evento privado.

No condomínio Portobello, um dos mais exclusivos do litoral brasileiro, os funcionários foram orientados a não passar nenhuma informação aos órgãos de imprensa. Ao ser inquirido sobre o evento, uma das pessoas que trabalha na administração recorreu a um velho jargão: “Nada a declarar”.

Até o momento, a pandemia de Covid 19 infectou cera de 7,5 milhões de pessoas e foi responsável por mais de 191.000 mortes.