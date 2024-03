Na Palestina, Mauro Vieira chama ação de Israel de “ilegal e imoral”

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou Israel por atacar civis e comboios de ajuda humanitária em Gaza. O chanceler está em Ramala, na Cisjordânia, onde participa de eventos e reuniões com autoridades palestinas.

Vieira foi à cerimônia de outorga do título de Membro Honorário do Conselho dos Curadores da Fundação Yasser Arafat ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo, 17. O chanceler recebeu a homenagem das mãos do primeiro-ministro Mohammad Shtayyeh, que “louvou a coragem” do presidente do Brasil na defesa da Palestina, segundo o Itamaraty.

De acordo com a pasta, o ministro criticou Israel e a comunidade internacional “pela clara insuficiência da ajuda humanitária” desde o início do conflito. Ele afirmou que é “ilegal e imoral” negar comida, água e medicamentos a civis, atacar comboios de ajuda humanitária e destruir hospitais. “A credibilidade do atual sistema internacional de governança está debaixo dos escombros de Gaza”, declarou.

Antes de receber a homenagem, Vieira se reuniu com o primeiro-ministro Shtayyeh para tratar da crise em Gaza e discutir estratégias conjuntas para a admissão da Palestina como membro pleno da ONU. O chanceler também foi recebido pelo chanceler Riad Malki e pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, com quem conversou por cerca de 20 minutos.

“Abbas agradeceu pelo histórico empenho e amizade do Presidente Lula com a Palestina e pela coragem ao assumir o papel de referência global em defesa dos palestinos na atual crise. Agradeceu ainda o trabalho do governo do Brasil em apoio à admissão da Palestina como membro pleno da ONU”, informou o Itamaraty.

