Na Assembleia do Rio, auxílio-alimentação chega a 210 reais por dia

O Ministério Público do Estado do Rio começou a analisar a distribuição de auxílio-alimentação para funcionários da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj). Funcionários chegam a receber até 210 reais por dia, 4 mil por mês. O que chama a atenção dos promotores é que não são atendidos os critérios de transparência, já que os valores não aparecem nos contracheques – são depositados em conta. Os deputados distribuem os custos de alimentação em cotas a seus funcionários. A distribuição dos gastos, no entanto, não consta no sistema da Transparência da Alerj.