Mulher agredida pelo funkeiro MC Reaça não está grávida

A agente de viagens de 28 anos internada por espancamento — e cuja agressão é atribuída pela família ao cantor Tales Volpi Fernandes, MC Reaça — não está grávida. De acordo com o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, em Indaiatuba (SP), um exame Beta HCG teve resultado negativo, descartando a gravidez.

O hospital informou que a paciente permanece estável e passará por uma cirurgia em razão dos ferimentos sofridos, ainda sem data definida porque é preciso aguardar a diminuição dos edemas. “Devido rumores, a vítima autoriza que seja esclarecido que, ao dar entrada na unidade hospitalar, foi realizado exame Beta HCG cujo resultado é negativo, ou seja, não está grávida”, completou a nota.

O funkeiro é suspeito de espancar a agente de viagens, com quem manteria um relacionamento extraconjugal, após a revelação de que estaria grávida. O corpo de MC Reaça foi encontrado no km 116 da Rodovia D. Pedro I, em Valinhos (SP) e a Secretaria de Segurança Pública do estado confirmou a hipótese de suicídio.

Um boletim de ocorrências foi registrado na madrugada de sábado 1º no bairro Cidade Nova, em Indaiatuba, pelo pai da agente de viagens. De acordo com o registro, a mulher foi agredida por seu namorado de 25 anos, Tales Volpi. O caso foi apontado como “lesão corporal e violência doméstica” pelo plantão da delegacia da cidade.

Em um áudio atribuído ao cantor, MC Reaça se dirige a alguém a quem chama “amor da minha vida” e anuncia o suicídio. “Eu tô indo nessa. Tá na hora de eu fazer minha viagem. Eu não sei o que vou encontrar do outro lado”. Ele ainda faz menção à mulher agredida. “E se a L. não perder o bebê, ajuda ela, por favor. Tá? Obrigado” — seu nome suprimido para preservar sua identidade.

Autodescrito como “cristão, gaúcho e instrutor de boxe” em sua conta no Instagram, o MC naturalmente tinha predileção pelo funk ao compor paródias que exaltam o ideário do bolsolavismo e achincalham seus opositores. A batida serviu de base às letras que tacham o ex-presidente Lula como “formador de quadrilha”, assim como ao “Proibidão do Bolsonaro”, que diz que feministas merecem “ração na tigela”.

MC Reaça era um orgulhoso olavete, como são chamados os discípulos do escritor e ex-astrólogo Olavo de Carvalho. No vídeo “Olha a Opressão”, paródia do funk Olha a Explosão que chegou a 120.000 visualizações, segunda maior audiência do canal de Volpi, o Paródia Reaça, uma feminista é “curada” depois de receber das mãos de Tales Volpi um exemplar do livro O Mínimo que Você Precisa Saber Para não ser um Idiota, do escritor.