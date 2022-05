Carta ao Leitor: Muito além da notícia

Desde a publicação de seu primeiro exemplar, em setembro de 1968, VEJA se pauta por oferecer a seus leitores uma visão mais aprofundada e analítica dos fatos. Por mais de meio século, nossa equipe tem buscado ouvir e trazer para as suas páginas os maiores especialistas do Brasil e do mundo para, com sua expertise inequívoca, iluminar assuntos do cotidiano e avaliar seus impactos, seja na forma de entrevistas como as Páginas Amarelas ou em artigos e edições especiais. Agora VEJA dá um novo passo nesse sentido ao criar o Curso VEJA de Jornalismo Avançado em parceria com o Insper, uma das mais importantes e respeitadas instituições de ensino e pesquisa no país. Ao todo serão oferecidos cinco cursos temáticos em áreas tão diversas como economia e sustentabilidade. O primeiro deles, iniciado no último dia 21, tem como tema “Finanças públicas e gestão fiscal: o que os jornalistas precisam saber”. Nesta etapa, os quarenta participantes (profissionais do Grupo Abril, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, entre outros) terão aulas com professores do Insper, autoridades e outras instituições de ensino que aprofundarão temas como risco fiscal, teto de gastos e orçamento secreto.

Em outra ação que extrapola a cobertura jornalística tradicional, VEJA passa a fazer parte também do projeto Comprova, criado em 2018, uma coalizão de 42 veículos de comunicação formada para investigar reportagens suspeitas. Liderado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), o Comprova realiza um trabalho de forma colaborativa para avaliar conteúdos compartilhados nas redes sociais. Desde o início do projeto, há quatro anos, já foram analisadas mais de 800 reportagens que esclareceram postagens de veracidade duvidosa e denunciaram fake news sobre assuntos sensíveis como eleições, políticas públicas e a pandemia de Covid-19 — infelizmente, alvos frequentes de distorções no universo digital.

Louváveis na defesa do saber e da verdade, o Curso de Jornalismo Avançado e a participação no projeto Comprova se somam a outras iniciativas de VEJA na permanente busca por oferecer a seus leitores conteúdos de maior profundidade, permeados por uma análise consistente e que sejam úteis para a compreensão dos problemas e dos fenômenos que acontecem no Brasil. É o caso da plataforma digital VEJA Insights, que publica estudos e artigos produzidos por especialistas e entidades parceiras em áreas como política, economia, saúde e negócios. Lançada em agosto de 2020, ela já conta com dezoito publicações, a mais recente delas, de 27 de maio, com uma tese sobre o futuro do emprego sob o impacto das mudanças tecnológicas que ocorrem no planeta. Com ações como essas, que avançam muito além das notícias, VEJA acredita estar contribuindo para a construção de um país mais crítico e com maior conhecimento para enfrentar seus desafios. Esse, vale ressaltar, é mais um dos compromissos que temos com nossos leitores.

Publicado em VEJA de 1 de abril de 2022, edição nº 2791