MP do Rio cria canal de denúncia contra violência em ações na favela

Quase dez dias após 28 pessoas morrerem na favela do Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) criou um canal para receber denúncias contra casos de violência e abuso de autoridade cometidos durante operações policiais. O serviço funciona em plantão de 24h e foi detalhado em reunião com a presença de representantes do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, e dos movimentos sociais Redes da Maré, Justiça Global, Unisol, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência e Movimento Negro Unificado.

O promotor Reinaldo Lomba, coordenador-geral de Segurança Pública e do Grupo Temático Temporário do MPRJ, disse que possíveis abusos policiais cometidos fora do contexto da operação deverão ser encaminhados à Ouvidoria do Ministério Público. “O diferencial dessa iniciativa é permitir que um promotor de Justiça atue imediatamente para evitar ou conter eventuais violações de direitos que possam ocorrer em operações policiais”, afirmou Lomba.

O coordenador-geral de Segurança Pública explicou ainda que, a partir do recebimento da denúncia, é iniciado um protocolo de atuação, que inclui o mapeamento de instituições que possam auxiliar no atendimento das demandas. O fluxo prevê a elaboração de um relatório preliminar, com a verificação de dados da operação policial, que é encaminhado ao promotor natural e alimentará o banco de dados do MPRJ.

Na operação do dia 6 de maio foram apreendidas 16 pistolas, seis fuzis, 12 granadas, uma submetralhadora e uma escopeta, além de drogas. Em nota, o governo do Rio lamentou o ocorrido. “A ação foi pautada e orientada por um longo e detalhado trabalho de inteligência e investigação, que demorou dez meses para ser concluído. Para garantir a transparência e a lisura da operação, todos os locais de confrontos e mortes foram periciados. É lastimável que um território tão vasto seja dominado por uma facção criminosa que usa armas de guerra para oprimir milhares de famílias”.

Desde junho do ano passado, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) permite apenas a realização das operações em “hipóteses absolutamente excepcionais”. “É particularmente preocupante que a operação tenha ocorrido apesar de uma decisão do STF, de 2020, restringindo as operações policiais em favelas durante a pandemia de Covid-19″, afirmou Rubert Colville. “Pedimos que o promotor conduza uma investigação independente e completa do caso de acordo com os padrões internacionais”, completou. O porta-voz da ONU fez um alerta às autoridades brasileiras. “A força letal deve ser usada como último recurso e apenas em casos em que há ameaça iminente à vida ou de um sério perigo”, ressaltou Colville.