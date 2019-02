Motorista encontra estradas tranquilas no retorno a SP

O motorista que retorna a São Paulo encontra poucos pontos de lentidão nas principais rodovias paulistas no início da tarde deste domingo de Páscoa. A previsão, contudo, é que as vias apresentam tráfego carregado nas próximas horas.

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a concessionária Ecovias informou que já implantou a Operação Subida (2×8). As rodovias têm tráfego normal, com exceção da pista Norte da Imigrantes, que tem lentidão entre os quilômetros 35 e 32. Quanto às rodovias restantes que compõem o sistema – a Padre Manoel da Nóbrega e a Cônego Domênico Rangoni -, a Ecovias informou que o tráfego está dentro da normalidade.

Nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto o motorista não enfrenta problemas e faz boa viagem de retorno à capital paulista, de acordo com a Ecopistas. Apenas na altura de Guarulhos, o tráfego é lento do quilômetro 23 ao 22, no sentido São Paulo. O tráfego é normal nas rodovias Dom Pedro I e Tamoios.

Dutra – Também na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio, a concessionária Nova Dutra diz que o tráfego é normal nos dois sentidos. A exceção é nas proximidades de Nova Iguaçu, onde houve um acidente.

Nas Rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que ligam a capital ao oeste do estado, o tráfego também é normal nos dois sentidos na maioria dos trechos. A exceção fica com o trecho Itapevi-Itu, no sentido capital paulista, que já tem uma grande quantidade de veículos. Segundo a concessionária ViaOeste, as praças de pedágio atendem com capacidade plena nas cabines de arrecadação durante este feriado prolongado. O horário de pico deste domingo para a Castello Branco e Raposo Tavares está previsto para o período que vai das 16h às 22h.

(Com Estadão Conteúdo)