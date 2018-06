Motorista é preso por matar ex-mulher grávida de quatro meses

A Polícia Civil do estado de Goiás divulgou, na terça-feira, detalhes sobre a prisão de um motorista acusado de matar a ex-mulher que estava grávida de quatro meses na cidade de Goiânia. Aginaldo Virissimo Cuelho foi preso em flagrante por policiais da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) na tarde de segunda-feira, na casa de um primo no município de Anápolis, interior do estado de Goiás. Cuelho confessou que foi responsável pela morte da antiga companheira Denise Ferreira da Silva, baleada na cabeça, em frente à própria casa em um condomínio em Goiânia.

De acordo com o comunicado, o delegado responsável pelo caso, Dannilo Proto, afirmou que o casal tinha se separado há pouco tempo e Aginaldo não se conformava com o fim da relação. Depois de confessar o crime, o motorista, que dirige o ônibus da dupla sertaneja Henrique e Juliano, afirmou que sentia ciúmes da companheira e desconfiava que ela estava se relacionando com outra pessoa.

A arma usada no crime foi um revólver (calibre 38) que, segundo o agressor, foi dispensada em um brejo. Ao falar com a imprensa, Aginaldo ainda se disse arrependido e chorou. Ele será indiciado por feminicídio, cuja pena pode chegar a 30 anos de reclusão.