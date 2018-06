Motorista atropela e mata mãe e dois filhos na Zona Sul de São Paulo

Mãe e dois filhos morreram atropelados na noite desta sexta feira (29), enquanto atravessavam a faixa de pedestre na Avenida Caldeira Filho, em Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. Cristina Aparecida Solange Coelho, de 43 anos e a filha Camila, de 9 anos, morreram na hora. Cristiano Ronaldo, irmão gêmeo da menina, de 9 anos, e o caçula, João Victor, de 1, foram socorridos e levados para o Hospital do Campo Limpo. O mais novo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o veículo, uma BMW preta, trafegava acima do limite de velocidade permitida na via, de 50 km/h, quando atropelou a família. O comerciante Mohamed Zogbi, de 33 anos, não prestou socorro às vítimas, mas os presentes foram atrás do motorista e conseguiram interceptá-lo. Ele foi preso em flagrante.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o motorista submeteu-se ao teste do bafômetro e deu negativo. Zogbi, agora, será encaminhado para audiência de custódia, em que será decidido se ele pode ou não responder ao processo em liberdade. Foi determinado também a a apreensão do veículo BMW devido irregularidades administrativas e restrição por bloqueio judicial.

O caso foi registrado no 89º Distrito Policial de São Paulo, no Portal do Morumbi, como homicídio culposo na direção de veículo e lesão corporal. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que a Avenida Carlos Caldeira Filho é monitorada e fiscalizada pelas equipes de campo, inclusive por radares.