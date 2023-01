Morre Vana Lopes, primeira vítima a denunciar Roger Abdelmassih

Vana Lopes, estilista que foi a primeira vítima de abuso sexual a denunciar Roger Abdelmassih, morreu neste sábado, 28, aos 62 anos. A informação foi confirmada pela página criada por Vana para reunir mulheres que também foram violentadas pelo então obstetra especialista em reprodução humana assistida. A ativista sofria de um câncer de mama em estágio avançado. “Nossa mestra agora é uma estrela e vai ajudar a iluminar as mentes das autoridades para punir os criminosos e vai pedir ao Pai do Céu que dê conforto espiritual às vitimas. Nosso grupo comunica que Vana Lopes faleceu no dia de hoje. Brevemente comunicaremos onde será o velório”, diz o comunicado.

Abdelmassih foi condenado a 278 anos de prisão pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes –com sentença reduzida para 173 anos. Vana morava em Portugal e descobriu o câncer há dois anos. Na noite de sexta, 27, teve duas convulsões e uma parada cardíaca. Ela deixa um marido, uma filha, uma neta e uma bisneta.

Vana Lopes fazia tratamento de fertilização in vitro na tentativa de engravidar quando foi violentada pelo ex-médico em 1993. Abdelmassih foi indiciado em junho de 2009 por estupro e atentado violento ao pudor contra 39 pacientes. O criminoso chegou a ficar preso de 17 de agosto a 24 de dezembro de 2009, mas recebeu do Supremo Tribunal Federal (STF) o direito de responder o processo em liberdade. O habeas corpus foi revogado pela Justiça em janeiro de 2011, quando ex-médico tentou renovar seu passaporte, o que sugeria a possibilidade de que ele tentaria sair do Brasil. Como a prisão foi decretada e ele deixou de se apresentar, passou a ser procurado pela polícia. Em 2011, Vana criou a página Vítimas Unidas, que coletava informações sobre novas vítimas de Roger e sobre o possível paradeiro dele. Em agosto de 2014, Abdelmassih foi preso no Paraguai.