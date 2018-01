Atropelamento em Copacabana mata bebê e deixa feridos

Um bebê de 8 meses morreu na noite desta quinta-feira após um carro desgovernado invadir o calçadão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e atropelar mais de dez pedestres. Segundo o jornal O Globo, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro depois do atropelamento, mas não resistiu aos ferimentos.

O veículo que trafegava na Avenida Atlântica invadiu o calçadão por volta das 20h30, atropelando cerca de 15 pessoas até parar na faixa de areia. Dos pedestres feridos, um sofreu traumatismo craniano e outro, fratura exposta.

O motorista foi detido e levado para a 12º Delegacia de Polícia, em Copacabana. Segundo O Globo, o homem que dirigia o carro se chama Antonio de Almeida Anaquim e tem 41 anos. Ele teria alegado que sofreu um ataque epilético no momento do acidente. A Polícia Militar afirmou que “não se trata de um atentado terrorista”.

Os pedestres feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados aos hospitais Miguel Couto, no Leblon, e Souza Aguiar, no Centro. Unidades da Polícia Militar e da Guarda Municipal também participaram do auxílio às vítimas.

O acidente aconteceu na altura da rua Figueiredo de Magalhães e duas faixas da Avenida Atlântica no sentido Leme foram fechadas pela CET-Rio.

@PMERJ esclarece que o fato ocorrido em Copacana, na noite desta quinta-feira (18), não se trata de um atentado terrorista, mas sim de um grave acidente, onde o motorista perdeu o controle do veículo e acabou atingindo cerca de 15 pessoas que estavam no calçadão da praia. pic.twitter.com/U5zr4yBxJ0 — PMERJ (@PMERJ) January 19, 2018