Carro invade calçadão e praia de Copacabana e atropela 11 pessoas

Um carro desgovernado na Avenida Atlântica, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, invadiu o calçadão e a areia praia por volta das 20h30 desta quinta-feira e atropelou pelo menos onze pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que presta socorro às vítimas, oito delas foram removidas aos hospitais Miguel Couto, no Leblon, e Souza Aguiar, no Centro. Ao menos um dos atropelados estaria em estado grave, conforme os bombeiros. De acordo com o portal G1, quatro crianças e um bebê estão entre os feridos.

O acidente aconteceu na altura da rua Figueiredo de Magalhães e duas faixas da Avenida Atlântica no sentido Leme foram fechadas pela CET-Rio. Unidades da Polícia Militar e da Guarda Municipal também participam do auxílio às vítimas.

A PM informou, por meio de sua conta no Twitter, que o motorista foi localizado, detido e está sendo conduzido por policiais do 19º Batalhão à delegacia.

Conforme a Globonews, o homem que dirigia o carro se chama Antonio de Almeida Anaquim e tem 41 anos. Ele teria alegado que sofreu um ataque epilético no momento do acidente.

#19BPM está conduzindo à delegacia o motorista que atropelou, a princípio, 11 pessoas no calçadão de #Copacabana . Os policiais apoiam no socorro aos feridos. pic.twitter.com/6DRzAXpwJr — PMERJ (@PMERJ) January 18, 2018