Morre 5ª vítima internada com suspeita de intoxicação pela cerveja Backer

A Polícia Civil de Minas Gerais (PC-MG) confirmou na manhã desta segunda-feira, 3, a morte da quinta pessoa suspeita de intoxicação por dietilenoglicol após o consumo de cerveja da Backer.

João Roberto Sales, de 75 anos, estava internado no Hospital Madre Teresa, no bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte, e morreu durante a madrugada. De acordo com a PC-MG, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia.