Moradores hostilizam turistas que descumprem quarentena em praia de SP

A Barra do Sahy, uma das principais praias de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, contou com a presença de turistas neste fim de semana, mesmo em meio às recomendações de isolamento social por causa da pandemia de coronavírus. No dia 27 de março, depois da confirmação de dois casos de coronavírus em São Sebastião, a prefeitura publicou um decreto proibindo a circulação nas praias, cachoeiras e nos espaços turísticas da cidade. Contudo, o feriado de Páscoa incentivou a movimentação de algumas pessoas. Em reação aos turistas que ignoraram a restrição ao turismo, alguns moradores locais hostilizaram as pessoas na praia. Veja o vídeo: