Moradora em situação de rua morre após São Paulo registar 8ºC

Após a madrugada mais fria do ano na capital paulista, uma moradora em situação de rua foi encontrada morta na manhã deste sábado, 22, na Praça da Sé, no centro de São Paulo. A mulher, que não teve a identidade revelada e vivia em um barraco improvisado, foi achada por volta das 8h30, segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana. A perícia, que vai informar a causa do óbito, deve ficar pronta em até 30 dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as temperaturas mais baixas foram registradas antes de meia-noite, com média de 8,1°C na cidade e mínima de 6,7°C na região de Capela do Socorro, na Zona Sul.

No Rio de Janeiro, a frente fria fez o município entrar em estágio de atenção às 2h. Como resultado, 12 sirenes em oito comunidades foram acionadas pela Defesa Civil. A previsão é que a massa de ar polar faça registrar as temperaturas mais baixas do ano nos próximos dias.