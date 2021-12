Ministro da Cidadania e governador da Bahia vão ao sul afetado por chuvas

O governador da Bahia, Rui Costa, e o ministro da Cidadania, João Roma, visitaram na manhã deste domingo as regiões alagadas ao sul do estado. Em suas respectivas redes sociais, tanto Costa quanto Roma falaram em avaliar os estragos causados pelas chuvas recentes e planejar a assistência aos desalojados e desabrigados.

Até a tarde de sexta-feira, a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado e as prefeituras dos municípios atingidos registraram 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados pelas inundações. O número de feridos é de 286 e a população total atingida chega a 378.286.

O total de mortos pelas enchentes aumentou para 18 pessoas. Um balseiro morreu após se afogar no Rio de Contas, na altura da cidade de Aurelino Leal. A morte de Olivan Alves Mota, de 60 anos, foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

Costa foi à região acompanhado dos secretários da Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, e da Saúde, Tereza Paim, além do senador Jaques Wagner. “Vamos vencer mais esta batalha. O momento é de união para superarmos juntos este difícil momento que enfrentamos em diversas regiões da Bahia”, escreveu em um tuíte, após sobrevoar a região.

Roma começou sua agenda em Nazaré das Farinhas. “Esse é um momento em que nós devemos dar as mãos e trabalhar em benefício da população que está precisando do nosso apoio”, escreveu o ministro em uma publicação no Twitter.

O governo federal prometeu repassar recursos aos municípios para montar espaços de acolhimento aos afetados, no valor médio de R$ 400 por pessoa. Também serão doadas pelo menos 32 mil cestas básicas de alimentos nas regiões em situação de vulnerabilidade.

O governo federal também está envolvido nas ações de socorro, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil e outros órgãos, e vai enviar combustível, aeronaves e agentes para apoiar a operação.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mantêm o alerta de risco de novas inundações e deslizamentos de terra na Bahia. As precipitações devem continuar, com possibilidade de se estender, pelo menos, até a próxima terça, segundo o Cemaden.

A região do sul da Bahia vem sofrendo com as fortes chuvas do último mês. Ao menos 19 cidades estão sendo atingidas e 66 continuam em estado de emergência. No sábado, o governador Rui Costa determinou a instalação de uma base de apoio em Ilhéus.

(Com Agência Brasil)