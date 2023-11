Fávaro: ações de Lula ajudam a ‘desmistificar’ relação agro-esquerda

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura do governo Lula, participa da edição desta sexta da live de Os Três Poderes. O programa semanal de VEJA tem apresentação de Marcela Rahal e comentários dos colunistas Matheus Leitão, Robson Bonin e Ricardo Rangel. As nem sempre tranquilas articulações entre a gestão petista e o agro, que mostra sua força na economia brasileira, será um dos temas em pauta.

Os colunistas também debatem a decisão do governo de manter a meta fiscal defendida pelo ministro da Economia Fernando Haddad. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado Danilo Forte (União-CE), disse nesta quinta-feira, 16, que o governo Lula confirmou que deverá manter a meta. Haddad enfrentou saia justa junto à ala mais política do governo, que defendia a flexibilização da meta, a fim de aumentar gastos no ano de eleições municipais.

Forte falou com jornalistas após uma reunião com Haddad, Simone Tebet (do Planejamento) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais), no Palácio do Planalto. “[Na reunião, o governo] tirou qualquer possibilidade de emenda ao relatório, qualquer mensagem modificativa com relação ao que está sendo decidido, e a preservação do arcabouço fiscal. A possibilidade de revisão poderá advir de alguma mudança no futuro. No presente, o governo manteve meta de déficit zero em 2024”, afirmou.

Continua após a publicidade

A manutenção da meta fiscal, defendida pela ala econômica e com coro em boa parte do Congresso e do mercado financeiro, tem em sua principal oposição o PT, partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro Haddad. Nesta semana, o deputado Lindenberg Farias (PT-RJ) protocolou duas emendas à LDO para alterar a meta em 0,75% a 1%, aumentando assim o espaço para gastos no próximo ano.

A saia-justa entre o governo Lula e a visita da ‘dama do tráfico’ Luciane Farias à Esplanada dos Ministérios também será debatida no programa.