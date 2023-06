Ministra sai, mas Waguinho ganha

O impasse sobre a troca no Ministério do Turismo deve ser resolvido até segunda-feira. O prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro (Republicanos), sairá fortalecido do, garantem aliados e fontes do governo. Em troca de garantir a votação de sua bancada em favor de projetos da gestão Lula – há deputados que ainda estão no União Brasil, à espera de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para migrar para o Republicanos, partido que preside no Rio -, Waguinho recebeu aceno de que vai indicar o comando, no estado, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão foi criado em 2001, no lugar do antigo Departamento de Estradas de Rodagem (DNER) e é ligado ao Ministério de Infraestrutura.

Também entrou na mesa de negociação o comando dos seis hospitais federais no Rio de Janeiro. Relatório do Ministério da Saúde, de abril deste ano, aponta estado de calamidade na rede federal no estado. O ex-presidente do Sindicato dos Médicos do estado Alexandre Telles é o atual responsável pela gestão.

Na manhã desta quinta, 15, Daniela Carneiro participou do que parece ser sua última reunião como ministra.