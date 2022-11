Ministério Público do Rio mira quadrilhas de jogos de azar em operação

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou uma operação nesta terça-feira, 29, que mira as máfias cariocas do jogo do bicho, bingo e máquinas caça-níqueis. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 57 de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Especializada em Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, os integrantes das quadrilhas realizavam lavagem de dinheiro e praticavam corrupção ativa e passiva.

Bernardo Bello Pimentel Barbosa, o “Play”, é apontado como um dos chefes da organização e está foragido da polícia. Ele, que é ex-presidente da escola de samba Unidos de Vila Isabel, foi preso em janeiro deste ano, na cidade de Bogotá, na Colômbia, acusado de ter dado ordem a execução de um rival na disputa pelo controle dos jogos de azar no estado fluminense. No entanto, há quatro meses, a Justiça carioca acatou, por unanimidade, um habeas corpus impetrado pela defesa, o que deu liberdade a Belo.

Outras investigações em andamento ligam o bicheiro ao Escritório do Crime, grupo de matadores de aluguel que agia em nome de milícias na zona oeste do Rio. Bello seria sócio de Adriano Magalhães da Nóbrega, ex-policial do Bope que chefiava a quadrilha e foi morto durante operação policial na Bahia, em 2020.

De acordo com a delação premiada feita pela viúva do ex-capitão , Julia Mello Lotufo, Bello era sócio de Adriano e seria o verdadeiro chefe do esquadrão de assassinos. Ela também envolveu o bicheiro no assassinato da deputada Marielle Franco, hipótese que está sendo averiguada pelo MP. O contraventor chegou a recorrer ao STJ para que o depoimento de Julia Lotufo fosse rejeitado.

A Operação Fim da Linha mostra a existência de três núcleos proeminentes no Rio no que diz respeito à exploração dos jogos de azar, os quais foram denominados de “Olímpico”, “Cascadura” e “Saens Pena”.

