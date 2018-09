MinC promete apresentar plano de reconstrução do Museu Nacional hoje

O ministro da cultura, Sérgio Sá Leitão, está a caminho do Rio de Janeiro, onde vai visitar o que restou do Museu Nacional e falar com a imprensa sobre as medidas para reconstrução da instituição. Segundo comunicado do Ministério da Cultura, também será apresentado um plano de prevenção para outros centros históricos do país.

“Amanhã vamos começar a fazer o projeto de reconstrução do Museu Nacional”, diz Leitão na nota oficial. “Também ordenei um levantamento completo das condições de proteção contra incêndio em todos os museus federais, para verificar que medidas devem ser tomadas de modo a evitar outra tragédia.”

A nota de pesar divulgada pelo MinC, divulgada ainda na noite de domingo (2), ressaltava a importância uma apuração rigorosa das causas e responsabilidades. “O MinC vinha desde 2017 apoiando a direção do Museu Nacional na elaboração de projetos e na busca por recursos para financiar o plano de revitalização e requalificação. Um total de 21,7 milhões de reais foi conseguido junto ao BNDES, que financiaria grande parte do projeto”, diz o texto.

“Trata-se de uma perda irreparável para o país. A cultura brasileira e o Brasil estão de luto. Uma grande mobilização nacional em prol da reconstrução do Museu Nacional do Rio de Janeiro é necessária. O Ministério da Cultura fará todo o esforço para apoiar este processo, olhando também para os demais museus do País, com o intuito de evitar que tragédias como essa se repitam e causem mais prejuízo ao patrimônio cultural brasileiro.”