Militares fazem evento em celebração aos 60 anos da ditadura

Clubes Militares do Rio de Janeiro estão organizando um almoço para comemorar o aniversário do golpe militar de 1964. A celebração está marcada para o dia 27 de março, no Jardim Botânico, bairro da zona sul da cidade. O folder do evento chama a ditadura de “movimento democrático”. Estarão presentes o General Gleuber Vieira, ministro do Exército entre 1999 e 2003, e o General Maynard Marques de Santa Rosa, ex-secretário especial de assuntos estratégicos do governo Bolsonaro.

O período da ditadura brasileira durou até 1985 e foi marcado pela violenta repressão e tortura. Segundo levantamento da organização internacional Human Right Watch, pelo menos 20 mil pessoas foram torturadas e 434 foram mortas ou desapareceram no regime militar.