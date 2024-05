Mercadorias apreendidas pela Receita Federal irão para vítimas das chuvas

Em uma iniciativa inédita, a Receita Federal disponibilizará 50 toneladas de roupas e calçados apreendidos pelo órgão para o socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As mercadorias, frutos de ações de controle de evasão fiscal e de combate ao contrabando, passarão por uma triagem e serão destinadas aos locais mais necessitados, indicados pela Defesa Civil gaúcha.

Para que as mercadorias sejam enviadas gratuitamente de São Paulo, onde estão reunidas, para o Rio Grande do Sul, a Receita Federal e os Correios firmaram uma parceria. “Nos próximos dias, dezenas de toneladas de roupas, cobertores e outras mercadorias apreendidas pela Receita Federal chegarão ao Rio Grande do Sul e serão distribuídas com o apoio de caminhões e helicópteros. Meus sentimentos às famílias das vítimas”, escreveu o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sua conta na plataforma X (antigo Twitter).

Além das mercadorias apreendidas que serão transportadas com o apoio dos Correios, a Receita Federal também está providenciando o transporte de mais 30 toneladas de cobertores, agasalhos e artigos de vestuário provenientes do depósito de Foz do Iguaçu.

Diante do estado de calamidade pública do Rio Grande do Sul, a Empresa Brasileira de Correios ainda está reunindo e programando o envio de doações próprias nos próximos dias. A empresa mandará para as pessoas que tiveram suas casas atingidas pelas chuvas, entre outros, itens de vestuário e utensílios domésticos. São objetos de refugo, ou seja, aqueles que já passaram por todas as tentativas de entrega, não foram procurados pelos destinatários nem pelos remetentes e já ultrapassaram o prazo de 90 dias para reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor.