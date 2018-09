É difícil explicar a linha de confeitaria de Carolina Garofani, a proprietária e chef pâtissière da casa, sem recorrer à palavra “autoral”. Nada mais compreensível. Essa publicitária que enveredou para o design teve um caminho bem eclético depois de abraçar o setor de doces, em 2008. O namoro com esse ramo de negócios começou com uma produção caseira dos americanos cupcakes, ganhou ares mais sérios e afrancesados com as aulas de pâtisserie no Centro Europeu, e terminou em casamento quando ela fez o curso superior de confeitaria da Alma, uma renomada escola em Parma, na Itália. Ao retornar para o Brasil, em 2011, Carolina passou a construir o perfil da sua atual loja com esse mix de influências. Seguindo uma de suas crenças profissionais, dispensou de suas receitas um dos ícones da doçaria brasileira: o leite condensado. Tudo em prol de fórmulas menos açucaradas, que valorizam mais o sabor das frutas. Seu carrochefe do momento, no entanto, traz outros gostos queridos pelos paladares nacionais. No chocomelodrama, um bolo de chocolate belga com ganache leva musseline de caramelo, calda de amarena e caramelo toffee (R$ 16,90). A vitrine ainda exibe mais doces com a assinatura de Carolina, como o amor d’estate, com chocolate branco, limão-siciliano e praliné de castanhas (R$ 13,10), e o istambul, feito com pistache, caramelo toffee com flor de sal, cacau e suspiro (R$ 14,10). Nas mesas da varanda ou no agradável salão, os clientes podem harmonizar os quitutes com seis variações de expresso (o convencional sai por R$ 6,25) e outros seis tipos de café filtrado (na prensa francesa, a dose de 200 mililitros custa R$ 9,45). Desde março, a marca tem um balcão de vendas, com menor oferta de doces, no Fresh Live Market, em Bigorrilho. Alameda Presidente Taunay, 434, Batel, ☎ 3206-2271 (52 lugares). 10h/20h (sáb. 10h/19h; dom. 11h/18h). Aberto em 2014. Aqui tem iFood.

2º lugar: Banoffi

3º lugar: Fada Formiga