Meirelles defende texto da previdência sem alterações

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou neste domingo, 4, que o governo definirá na próxima semana qual versão da proposta de reforma da Previdência irá para votação na Câmara no dia 19 de fevereiro. Após se reunir com o presidente Michel Temer, Meirelles defendeu que o ideal seria manter o texto da proposta sem novas alterações, o que reduziria a economia esperada pelo governo como efeito da mudança no endurecimento das regras para se aposentar no Brasil.

“Vamos ver o que é possível fazer para termos uma reforma que, de um lado, preserve uma maior equidade entre todos os brasileiros, e, em segundo lugar, preserve a capacidade do Estado de garantir a Previdência ao aposentado no futuro. O ideal é projeto da reforma como está, mas vamos ver se é necessário alguma coisa de mudança”, afirmou Meirelles à imprensa, logo após o encontro, no Palácio do Jaburu, onde mora o presidente.

Além de Meirelles, estavam presentes na reunião o ministro da Secretaria-Geral, Moreira Franco (PMDB-RJ), e o relator da reforma da Previdência na Câmara, deputado Arthur Maia (PPS-BA). Inicialmente, a apreciação em plenário da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) começará no dia 19 de fevereiro, após o carnaval. Há, no entanto, uma expectativa de que seja apresentada uma emenda com mudanças no texto que foi aprovado na comissão especial.

Nesta segunda, Temer se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Carlos Marun. À noite, um jantar está marcado na residência oficial da Câmara. A expectativa é que seja apresentado um texto alternativo com as mudanças sugeridas pela base governista.