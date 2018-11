Mais de mil médicos cubanos já deixaram o Brasil, informa Opas

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) informou na manhã desta terça-feira que 1.307 médicos cubanos deixara o país desde a última sexta-feira.

Sete voos fretados partiram com os médicos rumo à ilha caribenha desde que o acordo de colaboração para o Mais Médicos foi rompido por Cuba.

A ilha caribenha reagiu às declarações feitas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) contra o programa, entre elas a intenção de reformular seus termos.

Os profissionais cubanos do Mais Médicos atuavam, desde 2013, em 722 municípios do país 16 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) . Eles estavam concentrados em Unidas Básicas de Saúde para atender as populações mais vulneráveis.

Com o fim da colaboração, 8.300 profissionais cubanos deixarão o Brasil. A expectativa é de que a operação esteja concluída até o dia 12 de dezembro. Outros voos fretados sairão ao longo da semana, informa a OPAS.

