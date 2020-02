Lula se encontra com o papa Francisco no Vaticano

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta quinta-feira, dia 13, com o papa Francisco, no Vaticano. A viagem já estava prevista desde a semana passada, quando o petista conseguiu adiar na Justiça o depoimento que deveria prestar na operação Zelotes, previsto para a última terça-feira.

Lula postou duas fotos da reunião em seu perfil no Twitter. Em uma delas, ele recebe uma bênção do pontífice. “Encontro com o papa Francisco para conversar sobre um mundo mais justo e fraterno”, escreveu o ex-presidente.

A reunião ocorre um dia depois de o papa publicar o texto final do Sínodo da Amazônia que fala da “responsabilidade de governos nacionais” e da “louvável” atuação de ONGs internacionais na “preservação do meio ambiente e recursos naturais” da floresta. Com o título de “Querida Amazônia”, o documento diz que o bioma enfrenta um “desastre ecológico” e faz um apelo para que se ouça tanto o “clamor da terra como dos pobres”. “Os interesses colonizadores que, legal e ilegalmente, fizeram – e fazem – aumentar o corte de madeira e a indústria minerária e que foram expulsando e encurralando os povos indígenas, ribeirinhos e afrodescendentes, provocam um clamor que brada ao céu”, escreveu o religioso.

No texto, o papa também descartou a possibilidade de ordenar homens casados como padres na Amazônia. A proposta havia sido aprovada por 128 votos contra 41 no sínodo sobre a floresta como resposta à escassez de sacerdotes na região, mas precisava do aval do pontífice.

O encontro foi intermediado pelo presidente da Argentina, Alberto Fernández, que havia se reunido com o líder da Igreja Católica no fim de janeiro. Desde que saiu da prisão em novembro de 2019, o ex-presidente vinha manifestando a conhecidos o interesse de visitar o papa. Em março daquele ano, enquanto cumpria pena pela primeira condenação na Operação Lava Jato, o ex-presidente escreveu uma carta ao argentino, que foi respondida dois meses depois.

“Lula quer agradecê-lo pela carta que ele enviou de maneira muito carinhosa”, disse o ex-ministro Gilberto Carvalho, amigo de Lula e hoje o maior interlocutor do partido com as lideranças religiosas . Segundo ele, o tema da conversa seria a questão ambiental, a fome e a desigualdade social no mundo.

A foto do encontro entre os dois foi feita pelo fotógrafo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, que o acompanha desde o tempo em que ele era presidente. Stuckert também foi o diretor de fotografia do documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar.