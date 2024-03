Lula cobra ministra da Saúde por fila do SUS com 40 mil pessoas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou neste sábado, 30, que vai se reunir com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para discutir a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) com mais de 40.000 pessoas que aguardam por uma cirurgia no quadril. Há seis meses, o petista passou pelo procedimento.

Amanhã é Domingo de Páscoa. Momento de ressurreição. Com fé e muito trabalho vamos construir um Brasil solidário, fraterno, para todos e todas. 🎥 @JanjaLula pic.twitter.com/ZF7vmH2DEV — Lula (@LulaOficial) March 30, 2024

“Ontem completou seis meses que eu fiz a minha cirurgia no quadril. Eu tinha muito medo, tinha medo da cirurgia não dar certo e da anestesia. Eu superei esses dois medos. A anestesia é uma coisa muito moderna, que a gente pode tomar porque se avançou muito no Brasil e no mundo, e a cura do quadril é impressionante. Em 48 horas eu já estava subindo oito degraus de escada. Então, se você tem uma dor e precisa, faça a operação. Eu sei que também não é fácil, porque eu fiquei sabendo que nós temos uma fila no SUS de 40.000 pessoas que precisam operar o quadril, e eu vou conversar com a nossa ministra da Saúde na perspectiva de fazer com que essa fila possa andar”, começou Lula em vídeo publicado na rede social X (antigo Twitter).

“Não é possível as pessoas ficarem com dores como eu fiquei. Eu fiquei três anos com dor e não quero que ninguém fique com dor, então vamos cuidar disso com muito carinho”, completou o presidente. Na sequência, Lula adiantou uma mensagem de Páscoa com desejos positivos a todos os brasileiros. “Vamos construir uma nação moderna, solidária, fraterna e justa para todos os 203 milhões de brasileiros que moram aqui”, concluiu.