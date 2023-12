Lula chega nesta terça ao Rio para descanso em praia restrita

A Restinga da Marambaia, na Costa Verde do estado do Rio, se prepara para receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Jana. Ele chegam nesta terça-feira, 26, e passam a virada do ano na base naval, que fica na região. Será uma semana de folga, até o próximo dia 3. A área é administrada pelas forças armadas e o acesso, restrito.

O local é tradicionalmente usado por presidentes, durante semanas de folga, como aconteceu com Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rosseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Era frequentemente usado por Lua, em seus dois mandatos anteriores. O acesso do presidente é feito por helicóptero.