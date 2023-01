Lideranças cobram investigações de morte de indígena no Maranhão

O indígena Valdemar Guajajara foi encontrado morto na manhã de sábado, 28, em Amarante do Maranhão, a 630 quilômetros da capital São Luís. Lideranças do Conselho Indigenista Missionário (Cimi) afirmam que o corpo tinha sinais de violência e cobram explicações sobre o caso.

A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que aguarda laudo do Instituto Médico Legal (IML) para identificar a causa da morte. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, se manifestou sobre o caso nas redes sociais e afirmou que Valdemar teria sido morto a pauladas e pedradas. “Vamos convocar uma audiência pública no município para exigir a investigação e esclarecimento sobre a motivação destes crimes, além da devida punição dos culpados. Esses crimes devem ser apurados e os autores devem ser responsabilizado para romper o ciclo de violência contra nós indígenas.”, declarou.

O Cimi cobrou uma resposta das autoridades em relação à escalada da violência contra os Guajajara, que vem crescendo desde setembro de 2022. Segundo a entidade, já foram seis casos de ataques violentos na região.

De acordo com o Cimi, além de Valdemar, outro indígena guajajara foi morto na quarta-feira, 25, próximo à terra indígena Cana Brava (MA). “José Inácio Guajajara foi encontrado morto, com marcas de violência pelo corpo, às margens da BR-226. No entanto, de acordo com o IML de Imperatriz, o indígena morreu em decorrência de causas naturais. Seguimos cobrando as devidas investigações e explicações sobre a morte”, disse o Conselho.