Justiça Federal concede habeas corpus e Eike Batista deve ser solto

Segundo as investigações, Eike participava de um esquema de contas fantasmas para ocultar investimentos que não seriam permitidos e parte deste dinheiro era usado para pagamento de propina do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

O blog Radar informou que o empresário foi detido novamente por causa da delação premiada do banqueiro Eduardo Plass, que colocou Eike como o elemento oculto em operações de compra de ações participações societárias realizadas por uma de suas empresas. Os investigadores, entretanto, avaliam que a delação não deve provocar grandes reviravoltas no universo político.

De acordo com as investigações, o esquema utilizava a empresa The Adviser Investiments (TAI), com sede no Panamá, criada por Plass e seus sócios, proprietários do TAG Bank. “A TAI funcionou como um banco paralelo, atuando ilegalmente como uma instituição financeira que geria recursos de terceiros, mesmo sem autorização legal para tanto. E, para o mercado, passava a aparência de investir recursos próprios, pois omitia o real operador dos ativos”, explica o MPF.

Eike, que chegou a ser o homem mais rico do Brasil, foi preso pela primeira vez em 2017, por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ele permaneceu detido por cerca de três meses, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, até seguir para prisão domiciliar por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes em abril daquele ano.

A defesa de Eike se manifestou por meio de nota: “O advogado Fernando Martins informa que assim que obtiver acesso aos autos e motivos que fundamentaram a prisão de Eike Batista apresentará recurso, porque certamente essa nova ordem de prisão, assim como a anterior, carece de amparo legal.”

(Com Estadão Conteúdo)