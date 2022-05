Justiça determina buscas em reserva indígena após morte de caçadores

O juiz Heitor Moura Gomes, da Vara Cível e Criminal de Tucuruí (PA), determinou que a Polícia Federal faça uma operação de busca e apreensão dentro da reserva indígena Parakanã, próxima ao município de Novo Repartimento, no sudeste do estado. Dezoito aldeias são alvo da decisão judicial.

A medida ocorre após três caçadores terem sido assassinados depois de terem entrado, no domingo, 24, na área para caçar animais silvestres. O clima de tensão – com indígenas e não indígenas armados – e ameaças de uma iminente invasão da terra indígena já haviam levado à obstrução de parte da Transamazônica, que, por ordem do mesmo juiz, agora terá de ser liberada.

De acordo com a Polícia Federal, depois do desaparecimento dos caçadores, no dia 24, policiais tiveram acesso a um áudio que relatava os homicídios. Em investigações preliminares que embasaram a ordem de busca, há relatos de ameaças de derrubada da ponte sobre o Rio Pucuruí, no município de Novo Repartimento, “animosidades constantes com caminhoneiros” e promessas de invasão da terra indígena em represália às três mortes. A PF também identificou ameaças de tomada das casas de apoios aos indígenas localizadas na cidade a cerca de 30 km da reserva e relatou à Justiça que o pai de uma das vítimas tem oferecido abrigo aos manifestantes à espera da deflagração de uma ofensiva.

Por determinação da Justiça, a Força Nacional de Segurança também foi enviada ao local e tem ordem para permanecer na região por pelo menos mais 15 dias.