Julgamento de Flordelis deve acabar com cinco dias de atraso

Antes previsto para terminar em dois dias, como foi o tribunal do filho Flávio dos Santos Rodrigues, responsável pela execução de Anderson do Carmo, o julgamento da ex-deputada federal Flordelis deve acabar somente na próxima semana. A complexidade do caso e o alto número de testemunhas a prestar depoimento – das 27 pessoas elencadas, menos de 15 foram ouvidas – geraram atraso no veredito.

Segundo o advogado Rodrigo Faucz, da defesa da ex-deputada Federal Flordelis, o julgamento deve acabar somente no domingo. “Hoje, começou a apresentação de provas pela defesa da ré. É a primeira vez desde o crime que as provas da inocência serão apresentadas. A acusação ouviu os informantes por 3 dias e meio, mas nós não iremos nos estender tanto, em respeito aos jurados. No entanto, agora traremos a publico a realidade”, disse o advogado a VEJA.

No quarto dia do andamento do processo, as testemunhas de acusação restantes foram ouvidas.

Roberta dos Santos, filha da ex-parlamentar, depôs contra a mãe. “Ela era soberana de tudo na casa, e só aconteceu tudo isso porque ela permitiu que acontecesse”, disse. Em dissonância à fala anterior, outra filha de Flordelis,Tayane Dias, defendeu a ex-deputada ao destacar supostos abusos cometidos por Anderson do Carmo. “Minha mãe é íntegra e amorosa. Todo mundo na casa ficou sabendo dos casos de abuso”, disse.

