Jerominho, fundador da milícia Liga da Justiça, é preso no Rio

O ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominho, foi preso na tarde desta quinta-feira, 27, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. O político é apontado pelas autoridades como o fundador da milícia Liga da Justiça, grupo criminoso que pratica homicídios e cobra taxas de moradores da Zona Oeste da cidade. Contra ele havia um mandado de prisão aberto após ser definitivamente condenado neste ano por extorsão majorada com emprego de arma contra motoristas de vans na região de Campo Grande, em 2005.

O ex-parlamentat foi um dos 227 indiciados na CPI das Milícias, que terminou em 2008, mas foi preso um ano antes e permaneceu em penitenciárias federais por 11 anos em decorrência de outros crimes, até ser solto em 2018. Jerominho chegou a cogitar uma candidatura à Prefeitura do Rio em 2020, mas desistiu de concorrer ao pleito.

De acordo com as investigações da atual prisão, Jerominho teria ameaçado os motoristas de vans com uma arma, a fim de que eles pagassem as taxas de circulação impostas por ele. A detenção de hoje foi feita por policiais da Polinter (Divisão de Capturas e Polícia Interestadual).