Israel: bebidas grátis para quem se vacinar

Com quase metade da população de 9 milhões já imunizada, Israel aciona os motores para abrir a economia. E, uma vez que um dos setores mais afetados pela crise foi o de bares e restaurantes, há uma preocupação especial das autoridades da capital financeira do país, Tel Aviv, com esse importante setor da economia.

Em parceria com o sistema de saúde israelense, um bar se transformou em clínica de vacinação e está oferecendo drinks gratuitos para quem se vacinar lá. Por questões de segurança sanitária, entretanto, as bebidas, inclusive as cervejas, são de teor alcoólico zero.

Pessoas com pouco tempo para se dirigir aos postos de saúde aprovaram a iniciativa, que pode ganhar a adesão de outros estabelecimentos e de outras cidades. Ainda que a população de Israel seja menos de 5% da brasileira, o processo de vacinação é considerado um sucesso de logística e organização. Neste ritmo, o país estará inteiramente protegido da Covid-19 antes que o semestre acabe, afirmam especialistas.