Intervenção é decisão de um ‘momento extremo’, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na manhã desta sexta-feira que a intervenção na área de segurança no Rio de Janeiro é uma decisão “muito contundente, dura e num momento extremo” do governo federal.

O deputado disse que foi convidado para participar da reunião com o presidente Michel Temer (MDB-SP) nesta quinta-feira e que o próprio governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (MDB-RJ), disse que a intervenção era a única solução. “Como o governador disse que era o único caminho, parece que, nessas condições, a forma de restabelecer a ordem é essa”, afirmou Maia.

Em café da manhã com jornalistas, Maia disse que não sabe qual o prazo de intervenção e que agora é preciso estabelecer as regras e as estratégias do governo. Ele lembrou que a ação é algo excepcional, desde a Constituinte de 1988.

O presidente da Câmara disse ainda que, com a intervenção, a agenda de segurança passa a ter prioridade tanto no Executivo quanto no Congresso Nacional. Ele anunciou que haverá outra reunião nesta sexta para discutir os prazos da intervenção, perto do horário do almoço. “Acho que o governo e o Congresso precisam pensar em agenda para endurecer as leis em relação a tráfico de drogas e armas. Não é apenas a intervenção, é a necessidade de ter leis mais duras e modernizá-las”, declarou.