Inep: Matrículas no fundamental e médio em escolas públicas caem

O número de matrículas no ensino fundamental e médio das escolas públicas caiu, segundo apontou o Censo da Educação Básica divulgado nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cerca de 22,05 milhões de alunos se matricularam no ensino fundamental em 2017 – 1,7% a menos do que no ano anterior, quando 22,41 milhões se matricularam nos colégios públicos. No ensino médico, a queda foi de 2,9% – de 6,87 milhões em 2016 para 6,68 milhões.

Nas creches, por outro lado, as matrículas em instituições públicas aumentaram 6,4%, de acordo com o Censo. O número passou de 2,06 milhões para 2,20 milhões. Houve aumento um pouco menor no número de alunos matriculados na de pré-escola: subiu de 3,77 milhões em 2016 para 3,87 milhões neste ano – uma elevação de 2,6%.

O Censo registrou ainda uma alta de 4% no número de matrículas de alunos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na modalidade presencial. Em 2016, eram 2,81 milhões; em 2017, foram 2,92 milhões de matriculados.