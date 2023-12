Incêndio no Pará mata nove pessoas em acampamento do MST

Um incêndio provocado pela queda de uma antena de internet sobre fios da rede elétrica matou nove pessoas em um acampamento do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) no Pará, onde vivem cerca de mil famílias.

Entre os mortos estão seis pessoas do acampamento e três trabalhadores da empresa G5 Internet, que durante o acidente ocorrido neste domingo 10, instalavam a antena na região de Parauapebas até ela cair sobre os fios de alta tensão, gerando uma descarga elétrica e causando o incêndio.

Segundo informações do MST, a empresa não foi contratada pelo movimento e as famílias que ali vivem já haviam demonstrado preocupação com as condições de realização do serviço antes do acidente.

Em coletiva de imprensa, representantes do movimento também disseram que a G5 não prestou qualquer suporte após o incêndio e que o velório e enterro das vítimas será coletivo, realizado nesta segunda-feira 11.

Governador lamenta

Além dos óbitos, o acidente deixou uma pessoa internada com queimaduras de segundo grau e sete com ferimentos leves. O governador do Pará, Helder Barbalho, lamentou o ocorrido em suas redes sociais. “Lamento profundamente o ocorrido e informo que o Corpo de Bombeiros já apura as causas desta tragédia. O Governo do Estado já está prestando todo o apoio necessário ao município”, escreveu.