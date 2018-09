Incêndio gera protestos e tumultos na área do museu e no centro do Rio

O dia após o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro na madrugada desta segunda-feira, 3, foi marcado por manifestações de repúdio ao incidente e de ataque aos governantes tanto no prédio da instituição quanto na região central da cidade – também houve tumultos.

No início da tarde, um grupo de cerca de 300 estudantes, funcionários do museu e outros manifestantes forçaram a entrada na Quinta da Boa Vista, área que abriga a instituição, e entraram em confronto com policiais militares e guardas civis – houve uso de spray de pimenta e golpes de cassetete.

Os estudantes, convocados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), traziam bandeiras em defesa da educação pública – o museu é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) -, contra o corte de recursos e com críticas ao governo do presidente Michel Temer (MDB).

Também havia no local cerca de 50 monarquistas, que protestavam contra o estado precário em que o museu havia sido deixado e que levaram ao incêndio. O museu foi criado pelo imperador dom João VI, em 1818.

Após vários confrontos, a Polícia Militar e a Guarda Civil recuaram e permitiram a entrada dos manifestantes na Quinta da Boa Vista, mas ainda afastados do prédio incendiado, onde bombeiros e peritos estão trabalhando.

No final da tarde, um grupo de cerca de 2.000 pessoas – segundo os organizadores – começou outro ato, desta vez na praça da Cinelândia, centro do Rio. A expectativa era reunir ao menos dez mil pessoas ao longo da tarde e da noite.

“Os museus brasileiros, como um todo, padecem da falta de repasses, de todos os níveis, municipal, estadual e federal. Falta verba para evitar incêndios. Entrei na direção do Museu da República há cinco meses e encontrei uma equipe excelente, mas verba reduzida. Nos últimos anos, houve uma redução grande no financiamento voltado para a cultura”, disse Mário Chagas, diretor do Museu da República.

“Eu trabalhei no museu em 2011, aos 16 anos. Eu não sei dizer o que estou sentindo, é muita raiva e indignação por terem deixado pegar fogo. Era um lugar que estava sempre tentando abrir as portas de forma gratuita, a dedicação das pessoas é muito grande. São vários anos de história, não vão recuperar o que perdemos. Eu sinto como se tivesse perdido a minha casa”, disse a cientista social Jade de Almeida Moreira, 24.

“Trabalhei para o projeto na reforma de 187 anos do museu. A UFRJ toda foi abandonada, eu estava no dia do incêndio da capela, foi uma choradeira só. Até hoje a capela não foi reformada. Então é um descaso muito grande e recorrente com a maior universidade do Brasil. Não tenho esperança de que vão reconstruir o museu, mas o principal, que é o acervo, não tem reposição. É muito triste, já chorei muito”, disse a aposentada Maria Teresa Linhares, chefe de compras dos projetos da UFRJ.

O clima na manifestação era de tristeza, mas também de indignação. Quem fala ao microfone está convocando as outras pessoas a não se deixarem abater e a lutar para que episódios desse tipo não voltem a acontecer.

Houve um momento de tensão no protesto quando um grupo ligado ao Movimento Brasil Livre (MBL) se aproximou do evento e foi hostilizado aos gritos de “fascistas” pelos manifestantes, a maioria empunhando bandeiras de partidos e grupos de esquerda como PCdoB, PSTU e UNE. Os simpatizantes do MBL foram retirados do local.

No começo da noite, o grupo começou a se movimentar em direção à Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).