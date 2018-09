Vídeo: os escombros do incêndio que destruiu o Museu Nacional, no Rio

Um vídeo obtido por VEJA mostra os escombros do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro na noite deste domingo (2). O segundo e o terceiro andares desabaram e, até este momento, o primeiro piso também apresentava risco de ruir.

As imagens mostram dois meteoritos que permaneceram intactos às chamas. Um deles é o do Bendegó, o maior já encontrado no Brasil e um dos maiores do mundo, que pesa mais de 5 000 quilos.

Risco de desabamento

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do município do Rio de Janeiro informou, nesta segunda-feira 3, que mantém interditado o prédio do Museu.

Técnicos do órgão fizeram nova vistoria no local e verificaram que existe grande risco de desabamento. Podem desabar trechos remanescentes de laje, parte do telhado e paredes divisórias. Na área externa, não há risco iminente, mas há problemas pontuais, como possível queda de revestimento, adornos e estátuas, o que provocou isolamento das fachadas.

A Defesa Civil mantém, desde a noite de domingo, uma base avançada na Quinta da Boa Vista. Cinco técnicos participaram, ao longo da noite e madrugada, das ações de combate ao fogo e rescaldo junto ao Corpo de Bombeiros e demais órgãos.