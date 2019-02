Incêndio destrói galpão na usina de Belo Monte, no Pará

Um incêndio no final da tarde desta segunda-feira 11 atingiu um galpão de almoxarifado do Consórcio Construtor de Belo Monte, no Sítio Belo Monte, em Vitória do Xingu (PA).

Segundo nota divulgada pela Norte Energia, a brigada de emergência do canteiro de obras e o Corpo de Bombeiro de Altamira foram acionados e o fogo foi controlado.

#BeloMonte Por volta das 21h20 do dia 11/02, a Brigada de Emergência do canteiro e o Corpo de Bombeiros controlaram o incêndio que teve início em um contêiner e se alastrou para o almoxarifado. Não houve vítimas. As investigações das causas e consequências serão retomadas amanhã. pic.twitter.com/nyY3xdWeuD — Usina Belo Monte (@uhebelomonte) February 12, 2019

De acordo com o consórcio Construtor, responsável pela área, não houve vítimas, apenas danos materiais. Por medida de segurança, todos os trabalhadores foram retirados do local.

A Norte Energia e CCBM investigam as causas do início do fogo, ainda desconhecidas.