Incêndio de grandes proporções destroi galpão em Cotia, SP

Um incêndio atinge na noite deste sábado (19) o galpão de uma empresa de armazenamento de bobinas em Cotia, município da Grande São Paulo. Ao menos 80 bombeiros estão no local para combater as chamas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas. O galpão fica na altura do quilômetro 28 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido da capital. Mesmo com a fumaça no entorno, o tráfego na rodovia segue liberado.