Incêndio atinge vegetação do Parque do Juquery, na Grande São Paulo

Um incêndio atingiu a área de vegetação do Parque Estadual do Juquery em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, neste domingo, 22. Segundo a Prefeitura, as chamas já consumiram mais da metade da área verde do parque. O Corpo de Bombeiros trabalha para conter o fogo, mas o tempo seco e o vento forte faz as chamas se espalharem rapidamente, dificultando a operação.

De acordo com o último comunicado da corporação, às 16h18, 90 bombeiros trabalhavam para apagar as chamas em apoio aos brigadistas do Parque do Juquery, além de outros 112 profissionais da Defesa Civil. Neste momento, sete viaturas estão no local. O Corpo de Bombeiros ainda não identificou qual foi a causa do incêndio.