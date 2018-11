Incêndio atinge prédio ocupado por sem-teto no centro de São Paulo

Um prédio ocupado por sem-teto na rua Brigadeiro Tobias, no bairro da República, no centro de São Paulo, sofreu um incêndio na noite desta quarta-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu o sexto andar, que não estava ocupado, e foi controlado. Não houve feridos.

Os bombeiros abriram o chamado às 21h14 e, pouco mais de uma hora depois, informaram que o fogo estava extinto e que os trabalhos de rescaldo haviam sido iniciados.

REF.OCO 21:14 Atualizando o endereço Rua: Brigadeiro Tobias, 744 República, Fogo extinto em fase de rescaldo. #193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) November 22, 2018

Nas redes sociais, Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e candidato derrotado à Presidência da República pelo PSOL, lamentou o ocorrido.

“Triste notícia do incêndio no prédio da ocupação Prestes Maia no centro de SP. Felizmente as informações indicam que o fogo foi controlado e não há vítimas. Mas é mais um alerta da necessidade de investimento e reforma dos prédios pelo Poder Público, garantindo moradia digna”, escreveu Boulos.